La Secret Place — N. Bonzom / Maxele Presse

Les deux concerts tests, qui étaient prévus à la Secret Place, à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier (Hérault), n’auront finalement pas lieu ce week-end, a appris 20 Minutes mardi après-midi auprès de François Pinchon, le fondateur de la salle rock. Ils ont été reportés au 25 et au 26 septembre prochains.

Les protocoles sanitaires, qui avaient été mis en place pour cette étude scientifique, qui sont caduques, vont devoir être modifiés. « Le protocole était prévu pour les mois de mars et d’avril, pas pour la période actuelle, où la moitié des gens sont vaccinés », indique François Pinchon. « Plus de 2.800 personnes se sont inscrites sur le site en très peu de temps mais beaucoup n’ont pas pu valider leur participation (...) du fait qu’elles étaient vaccinées », regrette ce mercredi l'Apem, l'Association des producteurs et des éditeurs de musique, qui a co-organisé l'événement avec la salle de concert. Alors que l’étude était sur pied depuis des mois, le feu vert de l’Etat avait été un peu long à arriver.

215 spectateurs à l’événement, et 430 chez eux

L’objectif du nouveau protocole sera de « montrer qu’une population représentative de la population réelle, au moment de la rentrée, donc avec une proportion de personnes vaccinées importante, peut assister à un concert de façon sécurisée », indique l'Apem. Il devra à nouveau être validé, aux alentours du 15 juillet, par l'Agence nationale de sécurité du médicament, puis l'étude devra être autorisée par les services de l'Etat.

Ces concerts tests étaient le support d’une étude, portée par le CHU, qui devait permettre de savoir si le Covid-19 circule particulièrement dans ce type d’événement, et dans quelles conditions. Et ainsi, à l’Etat, d’affiner les mesures à mettre en place dans les concerts. Les Fatals Picards, qui avaient représenté la France à l’Eurovision en 2007, devaient partager l’affiche avec Washington Dead Cats, Boomerang et Palavas Surfers. Pour chaque concert, 215 spectateurs devaient assister à l’événement, masqués, mais sans distanciation physique obligatoire, et 430 devaient le voir depuis en streaming.

En attendant que de nouvelles dates soient trouvées pour les concerts tests, la Secret Place accueillera cependant, dès le 10 juin, des groupes, qui se produiront en extérieur.