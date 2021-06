Des terrasses à Paris le 19 mai 2021. — Lewis Joly

Un retour à la vie. Etape par étape. Date après date. Le 19 mai, le couvre-feu est passé de 19h à 21h, les lieux culturels ont rouvert en partie, et les terrasses des cafés ont accueilli à nouveau des clients. Une véritable bouffée d’oxygène pour des millions de Françaises et de Français. En particulier les jeunes, privés de vie sociale depuis de longs mois.

La semaine prochaine, le 9 juin, une nouvelle « libération » est prévue : le couvre-feu sera décalé à 23h et les restaurants pourront accueillir en salle, histoire de goûter encore un peu plus à la « vie d’avant ». Le tout avec du beau temps, les vacances d’été qui approchent à grand pas, et l’espoir que la vaccination permettra de garder le Covid-19​ à distance.

Vous êtes jeunes et vous avez profité de la réouverture des terrasses depuis le 19 mai ? Attendez-vous avec impatience le 9 juin ? Qu’avez-vous prévu de faire ce soir-là et les soirs suivants ? Qu’est-ce qui vous a le plus manqué durant l’année écoulée ? Les sorties ? Les amis ? Les sorties entre amis ? Souhaitez-vous reprendre la même vie sociale qu’avant la pandémie ? Ou sera-t-elle différente ? Êtes-vous confiant(e) pour la suite ?