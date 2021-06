VOUS TEMOIGNEZ Allez hop, fini les gestes barrières, on tombe les masques et on se roule des pelles...

Vous avez rencontré votre date et depuis c'est finito, les gestes barrières. — Pixabay

Ça y est vous l’avez rencontré, cet homme à qui vous dites « bonne nuit » chaque soir depuis des semaines sur Happn, cette femme qui vous fait marrer depuis des semaines sur Tinder… ou ce couple qui vous promettait l’aventure depuis des mois sur Wyylde. Confiné depuis des mois sans la possibilité ni l’envie de voir votre « date », vous avez enfin sauté le pas dès ce 19 mai. Sans masque mais avec des papillons dans le ventre. Ou pas (on vous voit les « serial dateurs »).

Pour cette première rencontre, vous avez choisi la terrasse, le parc, chez vous, chez elle, chez eux, etc. Bref, vous avez enfin vu IRL la personne ou les personnes qui vous faisait jusqu’ici virtuellement kiffer. Vous avez eu un coup de cœur, êtes parti en courant ? Vous avez discuté des heures ou vous vous êtes vite retrouvés sans vêtements ? Dites-nous tout… Si vous avez déchanté et regretté, êtes tombée amoureuse ou avez juste rencontré l’amie qui vous manquait. Racontez-nous.

On veut savoir pourquoi vous avez préféré attendre le 19 mai et si la pandémie vous a fait flipper le jour J. On veut savoir où la rencontre a eu lieu, ce que vous avez ressenti une fois la porte ouverte et si vous lui avez claqué au nez. Si vous avez ri, pleuré. Si après de longs mois vous et votre cœur (corps) avez enfin vécu, espéré ou regretté. ​Vous pouvez témoigner via le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.