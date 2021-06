Deux personnes se serrent dans les bras (illustration). — Pixabay

L’histoire est peu commune et fait plaisir à lire, dans L'Est Républicain. Après soixante-trois ans de séparation, une mère et sa fille se sont retrouvées, dimanche dernier à Bouxières-aux-Chênes, en Meurthe-et-Moselle.

La maman, Pierrette Heymes, avait confié Marie-Paule à l’assistance publique peu après sa naissance, en 1957 à la maternité de Nancy. Elle était alors salariée dans une ferme et ne pouvait subvenir aux besoins de son bébé. Les deux femmes ont renoué grâce à l’intervention du travailleur social qui œuvre chez Pierrette et deux habitants du village. Et dimanche, Marie-Paule a débarqué avec une surprise, trois enfants. Trois nouveaux petits-enfants pour sa mère.