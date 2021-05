BOL D'AIR Maintenant que l’on est un peu plus libre, il est possible de retourner dans de beaux endroits

Un peu d'espace, ça fait du bien. — Canva/20 Minutes

Découvrir. Depuis le 3 mai dernier, il est à nouveau possible de circuler sur le territoire. Mieux, depuis le 19 nous avons redécouvert ce qui faisait le sel de nos moments dehors. Nous imaginons que vous avez pu profiter de ces nouvelles étapes de déconfinement. Et que certains d’entre vous ont même profité de cette « soupape de décompression » pour découvrir de nouveaux endroits en France. On ne va pas se mentir, le pays a beaucoup à offrir en termes de paysages et de lieux attrayants.

C’est donc à vous que nous nous adressons, globe-trotteurs ou promeneurs du dimanche. Montrez-nous en photo ce que vous avez découvert, redécouvert au cours de vos pérégrinations. Nous serions ravis de découvrir des coins de France que nous ne connaissons pas. Pour partager avec nous vos clichés, rien de plus facile ! Il vous suffit de remplis le formulaire à la fin de l’article. Les plus beaux visuels seront partagés dans notre journal, sur nos réseaux sociaux et sur notre site. A vos appareils !