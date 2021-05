Une bouteille à la mer couverte de coquillages a été découverte en février à Sarzeau, dans le Morbihan. L'expéditeur est recherché. — Mairie de Sarzeau

Voilà plusieurs mois que cette bouteille couverte de coquillages est venue se poser sur la plage de Penvins, à Sarzeau. Après un voyage transatlantique qui aura duré deux ans, l’objet flottant est venu s’échouer sur le littoral du Morbihan en février. Dans la bouteille, des promeneurs ont trouvé un message rédigé en anglais et en espagnol. Et un billet de 2 dollars. « Bonjour. Cette bouteille était sur le paquebot Liberty, de la compagnie Carnival, dans les Caraïbes​, près de Porto Rico ». Qui a lancé cette bouteille et ce message ? C’est ce qu’essayent de savoir un couple de Sarzeau et leurs petits-enfants, qui ont découvert l’objet il y a trois mois.

Pour l’heure, les recherches n’ont rien donné. Si bien que la commune a décidé de lancer un appel à l’aide pour tenter de retrouver le lanceur de cette bouteille. D’après la municipalité, l’expéditeur habiterait Chula Vista, en Californie, près de San Diego. Il n’a pu être retrouvé. Toute personne susceptible d’aider à faire avancer la quête du mystérieux lanceur peut adresser un mail à la mairie à : contact@sarzeau.fr.

Poussée par les courants et le gulf stream, la bouteille aurait traversé l’Atlantique et les quelque 6.500 kilomètres qui séparent Sarzeau des côtes de Porto Rico.