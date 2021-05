APPEL A TEMOINS Thi Thuy Tram Dinh et son fils de six mois ont disparu depuis samedi

La gendarmerie a lancé un appel à témoins après la disparition de Thi Thuy Tram Dinh à Ploërmel. — Gendarmerie nationale

Elle a quitté le foyer maternel communal de Ploërmel (Morbihan) samedi et n’a pas donné signe de vie depuis. Thi Thuy Tram Dinh est partie vers 15 h avec son fils Alex, âgé de six mois, et quelques affaires. Sans donner d’explication. Rapidement signalée, la disparition de cette femme d’origine asiatique a été jugée comme « inquiétante » par les gendarmes. Ces derniers nt lancé un appel à témoins dimanche, afin de retrouver la mère et son fils, qui ne disposent d’aucun moyen de locomotion. Ce lundi matin, la mère de famille n’avait pas été retrouvée.

Les gendarmes invitent toute personne susceptible d’aider les enquêteurs à contacter le 17 ou la gendarmerie de Ploërmel au 02 97 74 06 14. La tenue vestimentaire de madame Dinh au moment de sa disparition n’est pas connue. De corpulence normale, la mère de famille mesure environ 1,60 m et porte des lunettes. Elle a les yeux noirs et de longs cheveux noirs.