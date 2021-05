Dordogne: Un fugitif armé et dangereux en fuite — 20 Minutes

La chasse à l’homme pour retrouver un ancien militaire de 29 ans, armé et dangereux, s’est poursuivie toute la nuit près du Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne. Plus de 300 gendarmes, sept hélicoptères et sept blindés sont mobilisés pour retrouver ce fugitif depuis dimanche. Même s’il a été localisé dans une zone boisée, il reste introuvable ce lundi matin.

Des perturbations sont à prévoir dans le secteur ce lundi. Les habitants du Lardin-Saint-Lazare, un village de 1.800 habitants près de Sarlat, sont toujours invités à rester confinés chez eux. Plusieurs routes sont coupées, ainsi que des sorties de l'A89. Il n’y a pas de transport scolaire, et pas d’école sur ce secteur ce lundi.

La sortie n°17 de l'A89 en direction de Brive-la-Gaillarde est fermée. Prendre la sortie n°16 pour rejoindre Terrasson. — Préfet de la Dordogne (@Prefet24) May 30, 2021

La SNCF indique par ailleurs des perturbations sur l’axe Périgueux-Brive, et prévient d’éventuelles suppressions ou modifications de trains.

Le trafic est perturbé sur l'axe #Périgueux ↔ #Brive. Prévoyez des suppressions et modifications de desserte jusqu'à nouvel avis.

Des équipes spécialisées sont en cours d’intervention dans le secteur. C’est une mesure de sécurité obligatoire. pic.twitter.com/1qFtiCwTCb — TER NVELLE-AQUITAINE (@TERNouvelleAQ) May 31, 2021

« Un travail long et minutieux »

« Le travail de ratissage de l’ensemble du périmètre va être long et minutieux… Cela peut durer encore de nombreuses heures », avait affirmé dimanche soir le préfet de Dordogne.

Le drame avait commencé dans la nuit de samedi à dimanche, quand l’individu se présente au domicile de son ex-petite amie et commet des violences sur son nouveau compagnon. Quand les gendarmes arrivent, l’ancien militaire ouvre le feu sur leurs véhicules, puis s’échappe. Il a depuis tiré à plusieurs reprises vers les forces de l’ordre, touchant notamment un hélicoptère.

« Il dispose d’une arme de grande chasse, une arme puissante et dangereuse », a précisé le général André Pétillot.