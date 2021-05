SECURITE Plus de 200 gendarmes sont déployés dans les rues du Lardin-Saint-Lazare pour retrouver un homme armé et dangereux

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'ex-concubin d'une jeune femme s'est présenté à son domicile au Lardin-Saint-Lazare, où il a exercé des violences sur le nouveau petit ami de cette dernière.

Il a ensuite déambulé dans les rues du village et tiré en direction des gendarmes.

Le suspect est un ancien militaire, qui a exercé de 2011 à 2016, et déjà connu pour des faits de violences familiales.

Les habitants du village du Lardin-Saint-Lazare (Dordogne), sont appelés à rester confinés chez eux ce dimanche matin. Un homme armé est en fuite dans les rues de cette commune de 1.800 habitants, sitée entre Périgueux et Brive-la-Gaillarde. Une vaste opération de gendarmerie a été lancée pour retrouver sa trace.

Selon nos informations, quelque 210 militaires sont déployés (dont 60 du groupement de gendarmerie de la Dordogne) et deux hélicoptères ont été appelés en renfort pour retrouver cet individu. Le GIGN de Toulouse est en intervention sur les lieux et le GIGN central est arrivé sur place à 9 h pour « protéger la population et fixer l'individu », a précisé la gendarmerie.

Il déclare vouloir s'en prendre aux gendarmes

Selon nos informations, dans la nuit de samedi à dimanche vers minuit, l'ex-concubin d'une jeune femme s'est présenté à son domicile au Lardin-Saint-Lazare, où il aurait exercé des violences sur le nouveau petit ami de cette dernière. La victime qui s'enfuit aurait ensuite prise pour cible par arme à feu. L'ex-compagne et ses enfants sont indemnes, et ont été récupérés par la gendarmerie et placés en sécurité.

Selon la gendarmerie contactée par 20 Minutes, « l'individu âgé d'une trentaine d'années déambule ensuite dans les rues du village et déclare vouloir s'en prendre aux gendarmes. » Il tire dans leur direction et endommage gravement deux véhicules des militaires.

Le suspect est un ancien militaire, qui a exercé de 2011 à 2016, connu pour des violences familiales. Cet homme armé est « dangereux » indique la préfecture. Un périmètre de sécurité a été établi, et plusieurs routes ont été coupées.