La SNCF souhaite que les Français laissent de plus en plus leur voiture au garage. Le PDG de la compagnie, Jean-Pierre Farandou, ambitionne pour cela de « doubler le nombre de voyageurs en dix ans dans les trains ». L’objectif est ainsi de voir la part du ferroviaire doubler et assurer 20 % des déplacements en France.

Aujourd’hui, « seuls 10 % des gens choisissent le train, alors que 85 % prennent encore la voiture. Je veux que d’ici à dix ans, (la part de) la voiture diminue à 75 % et (celle du) train atteigne 20 %. Ce qui implique de doubler le nombre de voyageurs en dix ans dans les trains », précise Jean-Pierre Farandou dans une interview au Journal du dimanche.

Nouvelle grille tarifaire

« Je veux du volume ! », insiste-t-il, alors que la compagnie publique doit présenter mardi une nouvelle gamme tarifaire « plus simple, plus lisible et plus claire » avec « des prix modérés jusqu’aux derniers jours précédant le départ ». « Le train ne doit pas perdre son caractère populaire », souligne le patron de la SNCF. Il envisage notamment « la création d’espaces différenciés à bord des trains », avec « plusieurs ambiances de voyage », et un effort sur les connexions permettant de se déplacer de porte à porte.

L’enjeu du doublement de la part de marché du train est « commercial et écologique » car un TGV pollue 50 fois moins qu’une voiture et 80 fois moins qu’un avion, rappelle Jean-Pierre Farandou. Sur le front écologique, « la SNCF veut devenir le premier partenaire producteur d’énergies renouvelables de France », indique le responsable : « Nous avons la chance d’avoir un vaste patrimoine foncier libre, soit des milliers d’hectares disponibles pour installer des panneaux solaires. Nous pouvons avoir 50 projets très concrets d’ici 2025 ». La compagnie souhaite ainsi « produire [elle-même] 20 % de sa consommation dans cinq ans ».