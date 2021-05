Un camion de pompiers. (illustration) — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé après avoir été frappé à coups de marteau dans l’Essonne. La victime a été frappée, vendredi devant son lycée de Saint-Michel-sur-Orge, a indiqué une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien. « On pense que c’est un nouvel épisode de rixes entre jeunes, avec ici une rivalité entre des jeunes de Saint-Michel-sur-Orge et de Sainte-Geneviève-des-Bois », deux villes voisines situées à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, a précisé cette source, décrivant l’attaque comme « très violente et très brève ».

« C’était groupe contre groupe, il semblerait qu’il ait été isolé et pris à partie », a indiqué une source policière, confirmant que la victime avait « notamment reçu des coups de marteau ». Le jeune homme a été opéré et placé dans un coma artificiel, avec un pronostic vital réservé. L’auteur présumé des coups de marteau toujours recherché.

Deux jeunes ont été tués en moins de vingt-quatre heures

Les rixes entre bandes de jeunes rivales, aux affrontements fréquents mais rarement mortels, touchent beaucoup l’Île-de-France et particulièrement le département de l’Essonne, où deux jeunes ont été tués en moins de vingt-quatre heures lors de deux rixes distinctes en février.

Selon le ministère de l’Intérieur, 357 affrontements entre bandes ont été recensés en 2020 contre 288 en 2019, soit une hausse de près de 25 %. Dans l’Essonne, le chiffre est passé de 56 à 91 entre ces deux années.