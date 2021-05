Illustration dépistage et vaccination , Covid-19 au CHU de Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Plus d’une trentaine de cas positifs à ce variant très rare du Covid-19 ont été détectés dans les Deux-Sèvres. Les opérations de dépistage et de vaccination vont être renforcées dans ce département après l’apparition, principalement à Niort, du même variant qui a touché la semaine dernière le quartier Bacalan à Bordeaux, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires.

Après la découverte mercredi de trois cas positifs à ce variant dénommé E484Q, « un contact-tracing et des dépistages » avaient permis de détecter à la date de jeudi, « 37 cas positifs dont 35 résidant en Deux-Sèvres », ont annoncé l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et la préfecture des Deux-Sèvres dans un communiqué.

Pas de lien identifié avec la situation à Bacalan

Il s’agit du variant de souche anglaise, avec une mutation, « identique à celui à l’origine du cluster de Bacalan à Bordeaux » mais « sans que des liens aient été identifiés entre ces deux situations à ce stade », ont-elles précisé. Sur les 37 cas relevés, cinq ont moins de 20 ans et six ont plus de 65 ans, et 21 résident à Niort. Selon les autorités, ces cas sont issus « de plusieurs chaînes de contamination dans le département dont une chaîne principale de transmission » de 30 cas.

« Afin de casser les chaînes de transmission » autour de ce cluster, l’ARS et la préfecture ont annoncé le renforcement à partir de samedi et pour deux semaines des opérations de dépistage par tests antigéniques sur le territoire des agglomérations du Niortais et de la Gâtine.

Complément exceptionnel de doses de vaccin

Parallèlement, pour la semaine du 1er au 6 juin, « un complément exceptionnel de doses de vaccin » sera acheminé vers les centres de vaccination de Niort (2.700 doses Pfizer BioNTech) et vers les médecins/pharmaciens de ville (1.500 doses Moderna) du département. Sur le mois de juin, le nombre de doses Pfizer sera augmenté de 8.000 doses supplémentaires, pour atteindre 21.800 doses/semaine en juin contre 12.300 doses/semaine en mai.

Classé comme « préoccupant » par Santé Publique France, ce variant très rare baptisé VOC 20I/484Q, a touché le quartier de Bacalan à Bordeaux dans une ampleur inédite, avec au moins soixante cas positifs, poussant les autorités à renforcer le dépistage et ouvrir un nouveau de centre de vaccination.