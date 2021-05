Un important dispositif a été déployé à la Chapelle-sur-Erdre où un homme a attaqué une policière municipale — AFP

Une policière municipale a été blessée grièvement au couteau vendredi matin à La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Son agresseur a volé son arme avant de prendre la fuite.

Pendant plus de trois heures, les gendarmes ont quadrillé le secteur pour retrouver le fuyard. Il a été abattu par les militaires sur lesquels il avait ouvert le feu avec l’arme dérobée à la policière.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nantes. Selon le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, la radicalisation du suspect avait été signalée en 2016 lors de sa détention en raison de « sa pratique rigoriste de l’islam ».

Une policière municipale a été blessée ce vendredi matin à la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) par un homme armé d’un couteau. Une chasse à l’homme a ensuite été lancée par la gendarmerie pour retrouver l’agresseur qui s’était emparé de l’arme de service de la policière avant de prendre la fuite. Blessé par balle au moment de son interpellation par les militaires, il est décédé à l'hôpital. 20 Minutes fait le point sur la situation.

Que s’est-il passé ?

Vers 10h15, l’agresseur est entré dans les locaux de la police municipale et a évoqué « un problème de voiture », a expliqué le maire de la commune, Fabrice Roussel. Il a ensuite asséné des coups de couteau à une policière qui a été touchée à la cuisse. Avant de prendre la fuite, l’homme s’est emparé de l’arme de service de la policière. Il part en voiture et percute un peu plus loin un terre-plein, l’obligeant à abandonner son véhicule.

Une vaste chasse a l’homme a été lancée : 180 gendarmes départementaux et 60 gendarmes mobiles ont été mobilisés, ainsi que l’antenne GIGN de Nantes, deux hélicoptères et trois équipes cynophiles. La traque prend fin trois heures plus tard, à proximité de la gendarmerie de la Chapelle-sur-Erdre. Le suspect a ouvert le feu sur les gendarmes avec l’arme subtilisée à la policière. Deux gendarmes ont été blessés, notamment à la main et au bras, et un a troisième a été choqué.

L’homme a lui aussi été touché. Grièvement blessé, il a été transporté à l’hôpital et admis en réanimation où il est décédé, nous indique une source proche du dossier.

Qui est l’assaillant ?

L’enquête ouverte par le parquet de Nantes et confiée aux gendarmes de la section de recherche devra faire la lumière sur les motivations de l’assaillant. Il s’agit d’un Français d’une quarantaine d’années, connu des services de police et de gendarmerie pour diverses affaires de droit commun « avec grande violence », a indiqué le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, au cours d’un point presse. Il était sorti de prison en mars dernier. Sa radicalisation avait été signalée en 2016 lors de sa détention en raison de « sa pratique rigoriste de l’islam ».

Il était inscrit au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste) mais n’a jamais été condamné pour des faits de terrorisme. Par ailleurs, il avait aussi été « diagnostiqué comme schizophrène sévère », a ajouté Gérald Darmanin. Il suivait un traitement et était « suivi par une association spécialisée » depuis sa sortie prison.

«Il avait purgé sa peine qui n'a pas été aménagée», a précisé le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, à l'occasion d'un déplacement dans un centre éducatif fermé. «Il faisait l'objet d'un suivi socio-judiciaire qu'il a respecté», a-t-il ajouté.

Qui est la victime ?

La victime est une femme d’une quarantaine d’années, qui exerce depuis plusieurs années ses missions aux côtés de trois autres policiers municipaux à la Chapelle-sur-Erdre. Son visage est connu de tous les habitants et commerçants de la commune. Grièvement blessée, elle a été transportée à l’hôpital mais « ses jours ne sont pas en danger », a indiqué le maire de la Chapelle-sur-Erdre.