FAKE OFF Une photo prise au Luxembourg sème la confusion chez certains internautes

Un restaurant Pizza Hut au Texas (illustration). — Xinhua News Agency

Un test PCR négatif est-il désormais exigé pour manger une pizza ?

C'est ce que pensent des internautes partageant la photo du prétendu strict protocole sanitaire appliqué dans les enseignes françaises de Pizza Hut accueillant leurs clients sur place.

Si ces mesures sont authentiques, elles concernent en réalité les établissements luxembourgeois de la chaîne de restauration rapide. En France, l'intérieur des restaurants ne sera accessible qu'à compter du 9 juin, sans exigence de test PCR négatif.

Un premier exemple des futures dérives liberticides du pass sanitaire ? Sur les réseaux sociaux, nombre d’internautes s’offusquent des conditions d’accès aux enseignes Pizza Hut, visibles sur la photo d’une borne de restaurant.

« A partir du 16 mai, selon la directive gouvernementale en vigueur, si vous désirez manger à l’intérieur du restaurant vous devrez soit présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, [soit] présenter un test rapide négatif certifié provenant d’une pharmacie de moins de 24 heures, ou vous soumettre à un autotest à effectuer sur place », peut-on lire sur cet écran.

« Encore une chaîne de restaurants de merde à boycotter !! », « Les restaurants Pizza Hut vous préviennent que si ces conditions ne sont pas remplies vous ne pourrez pas manger à l’intérieur de leurs restaurants… », s’indignent plusieurs internautes… sauf que cette borne a été photographiée dans une enseigne du Luxembourg.

FAKE OFF

L’adresse Web « pizzahut.lu » visible au bas de la borne renvoie en effet au site luxembourgeois de la chaîne de restauration rapide. Depuis le 16 mai, les restaurants et bars du Duché peuvent de nouveau accueillir leurs clients en terrasse comme en intérieur.

Mais ce deuxième cas de figure est soumis à des conditions strictes, détaillées sur le site du gouvernement luxembourgeois : « La consommation à l’intérieur […] est soumise à la présentation pour chaque client à partir de l’âge de 6 ans soit d’un test d’amplification génique du virus SARS-CoV-2 (p.ex. RT-PCR) réalisé moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement concerné, et dont le résultat doit être négatif, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement concerné, et dont le résultat négatif est certifié par un professionnel de santé [..;] soit d’un test [autodiagnostic] servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. »

« En cas de refus de la part du client de produire un test COVID-19 négatif ou en cas de test COVID-19 positif, le client doit quitter l’établissement », précise-t-il encore. Les enseignes Pizza Hut du Luxembourg ne font donc qu’appliquer les consignes nationales.

Pas de test PCR exigé dans les restaurants français

En France, si les terrasses ont rouvert le 19 mai, les espaces intérieurs des restaurants et autres bars ne seront de nouveau accessibles au public (avec une jauge de 50%) qu’à compter du 9 juin… jour de déploiement du pass sanitaire.

Mais, comme le rappelle le gouvernement, celui-ci ne sera pas appliqué à « la vie quotidienne des Français », « les grandes surfaces, les lieux de travail, les services publics ou encore les restaurants [n’étant] pas concernés par ce pass. » A partir du 9 juin, les clients des restaurants français devront en revanche scanner un QR code à l’entrée de l’établissement avec l’application StopCovid Signal afin de faciliter le traçage en cas de contamination.