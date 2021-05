Non, Santé publique France n’a pas utilisé la phrase « l’hétérosexualité n’est plus tendance » dans une campagne contre les discriminations

FAKE OFF Santé publique France a lancé une campagne pour lutter contre les discriminations visant les LGBT+. Un faux visuel, associant le logo de l’organisme et la phrase « l’hétérosexualité n’est plus tendance », est relayé sur les réseaux sociaux