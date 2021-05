Les températures de la mer sont particulièrement froides en ce printemps en Bretagne. Illustration d'une plage, ici à Saint-Malo. — C. Allain / 20 Minutes / Canva

La Bretagne n’est clairement pas réputée pour être un spot de baignade des plus chaleureux. Et les données que nous nous apprêtons à vous dévoiler vont dans ce sens. Déjà connu pour la fraîcheur de ses eaux, le littoral breton affiche des températures plus basses que la moyenne en cette fin de mois de mai. Car d’après Météo Bretagne, la mer n’avait pas été aussi froide depuis une dizaine d’années à pareille saison. Quelques exemples ? Le thermomètre ne dépasserait pas les 13 °C à La Baule (Loire-Atlantique), les 12 °C à Douarnenez (Finistère) et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Quant à la sublime côte de granit rose, elle afficherait actuellement un délicieux 11 °C. Idéal pour venir vous saisir les mollets.

Pour trouver pareille fraîcheur, il faut remonter à 2013. Imaginez un peu. L’an dernier, à la même période, les zones de baignade profitaient de températures supérieures de trois degrés. Les conséquences d’une météo radieuse dont on se souviendra longtemps tant elle a baigné notre premier confinement. En 2021, la tendance est donc bien différente. Chahutée par un hiver froid et un printemps très arrosé (non, mais allô le mois de mai), la Bretagne se révèle frileuse cette année. « Nous sortons de l’hiver et les masses d’air chaud n’ont pas encore réchauffé la mer qui commence seulement à gagner à se réchauffer. L’eau met beaucoup plus de temps à se réchauffer que l’air et les fluctuations de températures y sont faibles entre l’hiver et l’été », explique Météo Bretagne.

#Météo #Bretagne #Mer 🌡️🌊 Il faut remonter à 2013 pour retrouver une température de la mer aussi basse en Bretagne fin mai !

Détails ici : https://t.co/UpSNBiKI1K pic.twitter.com/6HaQ2XcN9e — Météo Bretagne (@MeteoBretagne) May 27, 2021

En été, les eaux de baignade bretonnes affichent des températures oscillant entre 17 et 20 °C sur le littoral. La palme revient à la côte sud, où les eaux du Morbihan et de Loire-Atlantique dépassent parfois les 20 °C.

Du soleil ce week-end !

La bonne nouvelle, c’est qu’à l’approche du week-end, nous pouvons vous annoncer que le soleil a enfin décidé de s’inviter en Bretagne. Des températures allant jusqu’à 23 °C sont attendues à Rennes tout le week-end. Le mercure devrait même atteindre 26 °C en début de semaine prochaine sur une bonne partie de la région. Chauffe la mer !