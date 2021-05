Des photos de victimes au mémorial du génocide rwandais, à Kigali le 5 avril 2019. — Ben Curtis/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est une visite pour solder un très lourd passé. Emmanuel Macron effectue ce jeudi un deplacement hautement symbolique au Rwanda dans le but de finaliser le processus de réconciliation après plus de 25 ans de tensions liées au rôle joué par la France dans le génocide des Tutsi de 1994. Le moment le plus important interviendra peu après son atterrissage à Kigali : le président prononcera un discours au Mémorial du génocide, où reposent les restes de 250.000 des plus de 800.000 victimes de l’un des drames les plus meurtriers du XXe siècle. Le Rwanda attend durant ce discours des excuses officielles.

Le gouvernement continue d’ouvrir les cordons de la bourse. Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) qui sera présenté le 2 juin comprendra 15 milliards d’euros de mesures d’urgence supplémentaires. Cette somme sera ciblée sur les entreprises du tourisme, annonce le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt dans un entretien aux Echos en compagnie du ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Pour les responsables de Bercy, ces nouveaux crédits permettront de passer d’un « soutien économique généralisé à un accompagnement ciblé et adapté aux entreprises qui restent en difficulté ». Il faudra par contre faire avec une dette publique d’environ « 118 % du PIB en 2021 ».

Une finale de Ligue Europa au bout du suspense. Il aura en effet fallu attendre la fin d’une très longue séance de tirs au but pour assister au premier sacre dans la compétition de Villarreal. L’équipe a battu Manchester United (1-1, 11-10 aux tirs au but), mercredi soir à Gdansk en Pologne. Avec cette victoire, Unai Emery devient le premier entraîneur à remporter quatre fois la C3 après le triplé réalisé avec Séville (2014, 2015, 2016). Autre personne marquante de la confrontation : Etienne Capoue. Le milieu français de Villarreal a été élu homme du match. Le club espagnol ne fait par contre pas du tout les affaires de l’AS Monaco. Le club de la principauté aurait pu en effet profiter d’une place directe en phase de poule de la C1 en cas de victoire de Manchester. Le 3e de Ligue 1 devra finalement passer par les barrages.