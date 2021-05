Le quotidien de Stanislas Wang-Genh, moine bouddhiste

Stanislas Wang-Genh, moine bouddhiste — Capture d'écran

« Il y a l’image du bouddhiste gentil, où tout est amour… Mais un bouddhiste, c’est un être humain comme les autres, qui a choisi une voie spirituelle qui n’est pas simple. Il a ses travers, ses moments de souffrance ». Voilà ce que répond Stanislas Wang-Genh, moine bouddhiste, lorsqu’on lui demande quels sont les clichés sur sa religion.

Dans le bouddhisme, les signes extérieurs sont symboliques et révélateurs des différentes traditions. Crâne rasé pour les hommes et les femmes, tenues ocres ou alors noires. La vie quotidienne peut être en société et non isolée, il est possible de travailler, de se marier, de consommer de l’alcool. Les fidèles considèrent que Bouddha est un homme et non un dieu, qui « propose une voie spirituelle pour se libérer de la souffrance », comme l’explique Stanislas Wang-Genh. Vivre le moment présent, voilà peut-être ce qu’il y a de plus difficile dans la vie d’un moine bouddhiste dans notre société actuelle. Stanislas Wang-Genh en dit plus dans cette vidéo réalisée par notre partenaire Brut.