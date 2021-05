Vous êtes incollable sur le Code de la route, qui fête ses 100 ans ?

Un panneau de limitation de vitesse en France — LODI Franck/SIPA

Les conducteurs de l’époque étaient-ils plus calmes au volant ? Pas sûr. Preuve en est, il a bien fallu réguler le trafic grandissant : il y a cent ans jour pour jour, naissait en France le Code la route, via un décret. Vitesse, place sur la chaussée, priorités, dépassement… Les grandes lignes de la circulation automobile étaient tracées. Un texte remanié à de multiples reprises au cours des décennies suivantes, avec l’apparition de nouveaux dangers et le développement des véhicules.

On estime aujourd’hui à 40 millions le nombre de Français ayant leur permis, et donc autant d’automobilistes potentiels. Mais tous ne sont pas ces conducteurs modèles. Et vous, êtes-vous calé sur le sujet ? Les premières réglementations, le permis, la ceinture de sécurité, les limitations de vitesse, etc. Vous pensez être incollable sur l’histoire du Code de la route ? Faites donc notre quiz ​pour en être sûr :