Injection du vaccin Moderna contre le Covid-19, à Tokyo (Japon), le 24 mai 2021. (illustration) — SIPA

Depuis plusieurs jours, une vidéo rencontre un grand succès sur les réseaux sociaux.

On y voit un homme, vêtu d'un polo de sapeur-pompier, affirmer qu'un hôpital lyonnais a connu une hausse du nombre de patients victimes d'un AVC (accident vasculaire cérébral) dans les 15 jours suivant leur vaccination contre le Covid-19.

Le centre hospitalier Saint Joseph-Saint Luc, cité dans la vidéo, dément à 20 Minutes toute hausse du nombre de patients touchés par un AVC, ainsi que le moindre lien avec le vaccin anti-Covid.

« Alerte générale », « c’est énorme », « A partager en masse : le vaccin tue »… Sur Twitter et Facebook, on ne compte plus le nombre d’internautes ayant partagé une même vidéo, censée prouver le danger des vaccins contre le Covid-19.

On y voit, dans une séquence d’un peu plus de deux minutes filmée dans la rue, un homme portant un polo de sapeur-pompier affirmer face à la caméra : « Voilà, je suis à l’hôpital Saint Joseph-Saint Luc [à Lyon]. Je viens de déposer une femme de 71 ans en suspicion d’AVC [accident vasculaire cérébral]. Enfin, ce n’est même plus une suspicion, elle s’est aggravée pendant le transport. »

« Cette dame a été vaccinée, alors c’est moi-même qui fait potentiellement le lien. J’ai demandé au personnel soignant, à l’infirmière d’accueil […], je lui [ai dit] : "Ecoute, ça fait quelque temps où je fais des interventions pour suspicion d’AVC où les personnes ont été vaccinées. Ca va peut-être te paraître complotiste mais est-ce qu’il y a potentiellement un lien avec [la vaccination] ?" », poursuit-il.

« Elle vient de me répondre [par] l’affirmative. Elle m’a dit : "Mais complètement ! Il y en a de plus en plus, c’est dans les 15 jours qui suivent la vaccination. On alerte tout le monde mais il n’y a rien qui remonte. Il n’y a rien qui se fait" », ajoute l’homme, avant d’affirmer, toujours selon le retour de l’infirmière, que la patiente prétendument prise en charge est condamnée à mourir.

FAKE OFF

Joint par 20 Minutes, le centre hospitalier Saint Joseph-Saint Luc dément formellement les affirmations avancées dans cette vidéo : « Nous n’avons constaté aucune hausse du nombre d’AVC ni de thrombophlébite cérébrales depuis le début de la campagne vaccinale. Médicalement, il n’y a aucun cas de lien de cause à effet entre vaccin [anti-Covid-19] et AVC. »

Le service départemental-métropolitain d’incendie de secours (SDMIS), qui rassemble les sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon et du département du Rhône, n’avait pas été en mesure de répondre aux sollicitations de 20 Minutes à la parution de notre article afin de déterminer si l’auteur de la vidéo est un pompier du SDMIS.

Aucun lien établi entre vaccination anti-Covid-19 et AVC

Dans le cadre de leur surveillance des vaccins anti-Covid-19, assurée depuis le début de campagne de vaccination française, ni les centres de pharmacovigilance ni l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) n'ont relevé de cas d’AVC liés à la vaccination.

Dans une récente enquête de pharmacovigilance autour du vaccin Pfizer, les centres de pharmacovigilance de Bordeaux et de Marseille soulignaient en outre que les 45 cas d’AVC observés depuis le début de l’utilisation du sérum en France concernaient essentiellement des personnes de 80 ans ou plus « présentant des facteurs de risque cardiovasculaire » et des antécédents d’AVC. « Les données recueillies depuis le début de la campagne vaccinale n’apportent, à ce jour, au regard des caractéristiques des cas analysés et des connaissances actuelles, pas d’élément faisant suspecter un rôle du vaccin dans la survenue d’AVC ischémique. La conclusion concernant ces événements demeure donc inchangée », concluait ce rapport de mars 2021.