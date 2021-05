Des Biélorusses manifestent en Pologne le 24 mai 2021 pour la libération de Roman Protasevich. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

l’Union européenne a voulu montrer son unité et sa fermeté vis-à-vis du régime biélorusse d’Alexandre Loukachenko. Les dirigeants européens ont décidé lundi soir de fermer leur espace aérien aux avions biélorusses et d’adopter un nouveau train de sanctions contre le pays, accusé d’avoir dérouté un avion de ligne européen pour arrêter le dissident Roman Protassevitch. L’UE a d’ailleurs exigé sa libération immédiate. Ce mardi, c’est au tour de l’Otan de se réunir pour discuter de la situation. L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), un organisme dépendant des Nations unies, a également convoqué une réunion d’urgence, mais pour jeudi matin.

Le Mali n’arrive pas à se sortir de la crise politique. Auteurs d’un coup d’Etat en août 2020, les militaires ont à nouveau montré les muscles lundi. Mécontents du gouvernement annoncé par les autorités de transition quelques heures auparavant, ils ont arrêté le président et le Premier ministre. Bah Ndaw et Moctar Ouane ont été conduits sous la contrainte par des soldats au camp militaire de Kati, à quelques kilomètres de Bamako. C’est déjà là que le président élu Ibrahim Boubacar Keïta avait été conduit de force le 18 août 2020 par des colonels putschistes pour annoncer sa démission. Ce sont semble-t-il les mêmes colonels qui sont à la manœuvre neuf mois plus tard.

L’énorme fête qui a rassemblé dans la nuit de dimanche à lundi au moins 8.000 personnes sur la Grand’Place de Lille pour fêter le titre de champion de Ligue 1 du Losc fait craindre un nouveau cluster. Lundi matin, l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a donc rappelé à l’ordre les participants pour éviter de devoir encore faire face à une propagation rapide du coronavirus. « Chers supporters, pour célébrer pleinement nos champions de France : Gestes barrières », a écrit l’ARS sur Twitter. Surtout l’Agence leur a demandé de « réduire les contacts dans les prochains jours » et procéder à un « test préventif à partir du milieu de semaine ​et isolement si nécessaire ».