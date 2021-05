L’accident de Lady Di, ils n’y croient toujours pas

Selon des thèses complotistes, l'accident de voiture dans lequel Lady Diana Spencer a trouvé la mort était commandé par les services secrets — SIPA / 20 Minutes

Le 31 août 1997, Lady Diana, princesse de Galles divorcée du Prince Charles d’Angleterre, décède dans un accident de la route, sous le pont de l’Alma. Son compagnon Dodi Al-Fayed​ et Henri Paul, le chauffeur, décéderont également. Vitesse excessive pour échapper aux paparazzi, absence de ceinture de sécurité, chauffeur en état d’ivresse. Les causes de l’accident sont identifiables. Pourtant, malgré l’enquête, certaines personnes en restent persuadées des années après. Ce n’était pas un accident de la route mais un assassinat. Lady Diana aurait été éliminée par les services secrets parce qu’elle dérangeait la famille royale. Pourquoi cette thèse complotiste et inexacte perdure encore des décennies plus tard ? C’est ce que va nous expliquer Clémence dans OMF Oh My fake.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

Coronavirus, crise sanitaire, mouvements sociaux, cette période, OMF Oh My Fake est plus que jamais un programme qui donne recul et esprit critique tout comme notre rubrique de fact checking « Fake Off ». Et comme la saison 2 de ce programme est particulièrement ébouriffante et bigarrée, n’hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Et promis, vous ne le regretterez pas.