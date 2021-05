Un drapeau palestinien déployé lors du rassemblement place de la République à Paris le 22 mai 2021. — ISA HARSIN/SIPA

Deux jours après qu’un cessez-le-feu a mis fin à onze jours d’affrontements meurtriers entre Israël et le Hamas, des manifestants ont renouvelé en France leur soutien aux Palestiniens. Plusieurs milliers de personnes se sont pour cela rassemblées samedi à Paris et en régions. Annoncée comme un défilé, la mobilisation a été limitée dans la capitale à un rassemblement place de la République par la préfecture de police de Paris.

« Ce n’est pas parce qu’il y a un cessez-le-feu que la question est résolue. Cette lutte concerne toutes les personnes attachées aux valeurs de justice, de dignité et de droit », a expliqué Bertrand Heilbronn, président de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) à l’origine du rassemblement parisien avec plusieurs autres associations et organisations. « Palestine vivra, Palestine vaincra », « Israël assassin, Macron complice », « Nous sommes tous des Palestiniens », a scandé la foule brandissant drapeaux palestiniens et ceux des organisations présentes comme le NPA, l’Unef ou la CGT. Selon ce dernier syndicat, dont le secrétaire général Philippe Martinez était présent, 3.000 à 4.000 personnes étaient rassemblées.

D’autres rassemblements et défilés se sont tenus en France. Quelque 1.100 personnes ont ainsi manifesté à Lyon, selon la préfecture du Rhône, soit autant que le samedi précédent. Une minute de silence a été observée pour les familles endeuillées à Gaza​ tandis que le cortège a progressé avec un important dispositif policier.

Un appel au boycott d’Israël

A Strasbourg, ils étaient entre 650 et 1.000. A Lille, environ 1.000 manifestants, selon les organisateurs, 650 selon une source policière, ont défilé derrière une banderole « Contre la colonisation, l’occupation militaire et l’apartheid », appelant au boycott d’Israël. Ils étaient également plusieurs centaines à Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne et Annecy.