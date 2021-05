Une marche blanche organisée ce samedi 22 mai 2021 en hommage à Marjorie, à Ivry-sur-Seine. — AFP

Le jaune, c’était la couleur préférée de Marjorie. Près d’un millier de personnes, vêtues de jaune et d’un tee-shirt à l’effigie de Marjorie, ont ainsi marché dans les rues d’Ivry-sur-Seine samedi en hommage à la jeune fille de 17 ans mortellement poignardée la semaine dernière dans cette ville du Val-de-Marne.

A la tête du cortège, portant une banderole « Marjorie, tu resteras dans nos cœurs », la famille de l’adolescente et, dans la foule, de nombreux habitants des environs et des personnalités telles Patrick Karam, vice-président de la Région Ile-de-France, ou Assama Traoré, sœur d’Adama. La foule en jaune – la couleur préférée de Marjorie – a défilé de la mairie à la cité Pierre et Marie Curie, lieu du meurtre, où la jeune fille a été poignardée au thorax par un jeune de 14 ans le 14 mai.

« En quelques secondes, et pour rien, toute sa vie a basculé »

Selon des témoignages recueillis par l’AFP, le suspect – interpellé et mis en examen pour meurtre – « avait créé un groupe Snapchat le matin même » visant la petite sœur de la victime. « Marjorie n’a pas apprécié qu’on parle mal de sa petite sœur. Elle est venue en bas de la tour », où vit le père du suspect, et l’a « frappé ». L’adolescent serait alors remonté chez lui pour s’emparer d’un couteau, avec lequel il aurait poignardé Marjorie au niveau de la poitrine.

« Ma fille a été tuée. Pourquoi ? Je n’arrive toujours pas à comprendre », a déclaré Odile Gentil, sa mère, à l’issue de la marche. « En quelques secondes, et pour rien, toute sa vie a basculé », s’est émue, des larmes dans la voix, Cynthia, une de ses sœurs. La jeune femme a ajouté avoir une pensée pour « les autres familles endeuillées », celle d’Alysha, collégienne de 14 ans victime de harcèlement retrouvée noyée dans le Val-d’Oise en mars ou celle de Mattéo, adolescent de 17 ans tué mardi dans le Val-de-Marne.

« Nous voulons la paix »

« Il faut que ça change, que ça s’arrête, car demain, à qui le tour ? », s’est encore interrogée la mère de la victime, qui s’est adressée aux parents : « aimez vos enfants, prenez soin de vos enfants, parlez avec eux, dansez avec eux, parce que le week-end d’avant, je dansais avec Marjorie à la maison ». « Nous voulons la paix. Nous vous demandons de ne jamais céder à la vengeance », a encore exhorté Cynthia.

Plusieurs adolescents ont été tués récemment en Ile-de-France dans des affaires en lien avec les phénomènes de harcèlement en ligne ou d’affrontement entre bandes de jeunes rivales.