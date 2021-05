Si les jeunes consultent plus de psychologues que leurs aînés, en parlent-ils davantage pour autant ? — Pexels / Cottonbro

Anxiété généralisée, addictions, dépression, troubles alimentaires, de nombreuses pathologies mentales ont été mises en avant depuis le début de la crise sanitaire. Douze millions de personnes sont ou seront touchées dans leur vie en France par une maladie mentale, soit un Français sur cinq. Pourtant, ce sujet est toujours tabou.

De plus en plus de jeunes consultent des psychologues, psychiatres et psychanalystes. 42 % des 18-24 ans ont déjà consulté contre 27 % chez les plus de 55 ans, selon un sondage réalisé en 2019 par You Gov pour France 2 et le Huff Post. Mais si les jeunes se font plus suivre que leurs aînés, en parlent-ils davantage pour autant ? Si vous avez moins de 30 ans* et avez consulté un ou une psychologue, vous pouvez répondre à nos questions qui serviront à la rédaction d’un article.

Pour quelle raison avez-vous consulté ou consultez-vous un psy ? Cette décision a-t-elle été rapide et facile à prendre ? Aviez-vous des a priori sur les psychologues ? Comment les membres de votre famille ont-ils réagi ? Parlez-vous de vos troubles à vos proches ? En parlez-vous plus facilement aux jeunes de votre âge ? Des personnes sur les réseaux sociaux ont-elles pu vous faire prendre conscience de votre mal-être et vous pousser à aller consulter ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Si vous le souhaitez, votre témoignage pourra être anonymisé. Merci d’avance.