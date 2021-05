Après d'intenses tractations diplomatiques, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi 21 mai 2021 dans la bande de Gaza pour mettre fin à plus de dix jours d'affrontements. — Adel Hana/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Tout s’est accéléré jeudi soir. Après d’intenses tractations diplomatiques, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi matin dans la bande de Gaza pour mettre fin à plus de dix jours d’affrontements, leur confrontation la plus meurtrière depuis des années. Dès l’entrée en vigueur de la trêve, des milliers de Palestiniens ont célébré l’événement dans les rues du centre de Gaza City. « Nous avons gagné », a dit sur place à l’AFP un combattant de la brigade al-Qassam, branche armée du Hamas.

Et des manifestations de joie se sont aussi multipliées dans des villes de la Cisjordanie occupée, tandis que l’armée israélienne ne faisait mention d’aucune nouvelle alerte à la roquette. Cet accord a été favorisé par l’Egypte, puissance régionale entretenant à la fois des relations avec Israël et le Hamas, mouvement considéré comme « terroriste » par l’Etat hébreu, l’Union européenne et les Etats-Unis.

Snap, la maison-mère de Snapchat, le répète régulièrement : elle n’est pas une entreprise de messagerie mais une « camera compagny ». Elle l’a encore prouvé jeudi, en dévoilant ses premières véritables lunettes connectées, pour profiter de la réalité augmentée directement dans son champ de vision, et plus simplement sur le petit écran d’un smartphone. Facebook et Apple, qui ont de grosses ambitions sur ce créneau, sont prévenus. Reste qu’avec un champ de vision limité et seulement trente minutes d’autonomie, on semble être avant tout sur un produit bêta. Snap n’a d’ailleurs pas l’intention de les commercialiser dans l’immédiat : les lunettes sont réservées aux artistes et développeurs via un programme pour créateurs.

Saint-Marin, la Grèce, la Moldavie, l’Islande, la Serbie, le Portugal, l’Albanie, la Bulgarie, la Finlande et la Suisse se sont qualifiés, jeudi soir, pour la finale de Eurovision 2021 qui sera retransmise samedi soir dès 21 heures sur France 2 [et à suivre également en direct sur 20 Minutes]. Après la deuxième demi-finale de ce jeudi soir, l’intégralité des prestations des 39 pays en lice à l'Eurovision 2021 sont donc en ligne sur la chaîne YouTube du concours. Celles et ceux qui ont suivi la deuxième demi-finale ont pu découvrir un aperçu d’une minute de la performance que Barbara Pravi, qui représente la France, a tourné lors de la répétition générale de mercredi. Celle qui chantera son titre Voilà enchaîne répétitions et interviews à un rythme soutenu. Mardi, l’autrice compositrice et interprète a accordé un peu de temps à notre envoyé spécial à Rotterdam, Fabien Randanne. Voici quelques-uns de ses réponses glanées durant l’entretien visible en intégralité par ici.