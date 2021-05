Des regroupements se sont formés mercredi soir sur les bords de Loire à Nantes — J. Urbach/ 20 Minutes

L’ARS appelle à la prudence alors que des regroupements festifs ou scènes de joie se sont produits mercredi.

Elle insiste sur le fait que si l’épidémie est à la baisse, la situation reste « fragile ».

« On comprend le plaisir de cette liberté retrouvée mais certaines scènes vues hier dans plusieurs villes de la région nous inquiètent. » Voilà comment Nicolas Durand, le directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, a démarré sa conférence de presse hebdomadaire, ce jeudi soir.

Au lendemain du déconfinement et de la réouverture des terrasses, qui ont pu par endroits créer des scènes de joie et des regroupements festifs, les autorités appellent « à la discipline ». « L’objectif est que tous les sacrifices que nous avons faits jusque-là ne soient pas remis en cause, poursuit Nicolas Durand. Certaines scènes observées nous font dire que le message de prudence n’a pas été réellement entendu… »

Un tiers de la population générale primo-vaccinée

Un petit coup de gueule alors que l’épidémie continue sa baisse dans la région. Ce jeudi, le taux d’incidence était de 119 cas pour 100.000 habitants (de 95,4 en Vendée à 187,8 dans la Sarthe). « Mais la situation est fragile et le Covid est toujours là, insiste l’ARS. Les mesures barrières sont donc plus que jamais nécessaires : distance de deux mètres entre chaque personne, port du masque, désinfection des mains, respect des jauges… »

Si l’on est « encore loin de l’immunité collective », la vaccination poursuit sa progression, avec désormais un tiers de la population générale des Pays-de-la-Loire vaccinée. Une nouvelle accélération est prévue d’ici à dix jours, alors que le Premier ministre vient d’annoncer que l’ouverture de la vaccination à tous les adultes de plus de 18 ans interviendra le 31 mai, et non plus le 15 juin.