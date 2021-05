Lancer le diaporama Un feu de joie a été allumé le 19 mai place Sainte-Anne à Rennes, obligeant la police à intervenir. — David Vincent/AP/SIPA

Ils étaient plusieurs centaines, sans doute un millier, rassemblés place Sainte-Anne. Mercredi soir, la police a dû intervenir sur la place festive de Rennes pour disperser des centaines de fêtards aux alentours de 22 h, bravant le couvre-feu décalé à 21 h. La place Sainte-Anne, tout comme la rue Saint-Michel (fameuse rue de la Soif) voisine, avait déjà été prise d’assaut dès l’après-midi pour profiter de la réouverture des terrasses des bars. Certains ne semblaient pas prêts à stopper la fête à la fermeture des bistrots.

Un grand feu nourri de palettes a même été allumé au milieu de la place, obligeant les pompiers à intervenir. Quelques feux de poubelles et de matériaux divers ont également été éteints rue du Champ-Jacquet. « On s’y attendait un peu, on savait qu’il y avait de l’excitation avec la réouverture des terrasses », précisent les pompiers. Il n'y a eu aucun blessé, selon la même source.

La police a également dû se rendre sur place. Des gaz lacrymogènes ont été lancés pour disperser la foule « en réponse à des tirs de projectiles », a-t-on appris de sources concordantes.

Grand "feu de joie" avec des palettes place Sainte-Anne à Rennes alors que le couvre-feu est en vigueur depuis 1h maintenant #Deconfinement pic.twitter.com/Xil5DWy7Cv — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) May 19, 2021

A 21 h, nouvelle heure du couvre-feu, la foule ne s’est pas dispersée. « Il y a eu un feu de palettes vers 21 h 45, avec des personnes qui étaient rentrées sur le chantier de l’église et sont montées sur des cabanons, nécessitant l’intervention de la police. Ça a duré une heure », a indiqué un officier de permanence du commissariat de Rennes.

Les images de nos confrères ont été très commentées sur les réseaux sociaux. Un bon nombre d’internautes s’indignent de ce rassemblement « sauvage ». D’autres dénoncent l’intervention de la police.