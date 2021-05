Un boucher dans un abattoir (image d'illustration). — REMY GABALDA / AFP

Dans une interview accordée à L'Express, le ministre de l’Intérieur a révélé qu’il préférait s’appuyer sur « le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing » pour évaluer la délinquance, plutôt que sur « les enquêtes de victimation ».

Interrogés par 20 Minutes, plusieurs bouchers charcutiers de cette ville du Nord ont le sentiment que la délinquance augmente et que la justice ne punit pas assez sévèrement les auteurs d’infractions.

Pourtant, les différentes travaux menés par les spécialiste de la délinquance leur donnent tort.

Au feu les études, les statistiques et autres analyses scientifiques ! Au diable la raison, place à l’émotion. S’il « aime beaucoup les enquêtes de victimation et les experts médiatiques », le ministre de l'Intérieur « préfère » s’appuyer, pour évaluer la délinquance, sur « le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing », a-t-il avoué sans complexe dans une interview accordée à L'Express. A l’instar de Donald Trump aux Etats-Unis, Gérald Darmanin préfère ignorer les travaux des chercheurs et des spécialistes et élaborer sa ligne politique en fonction des attentes des Français – qui placent la sécurité en priorité de leurs préoccupations pour l'élection présidentielle de 2022. « C’est assez désarmant et inquiétant », juge Mathieu Zagrodzki, chercheur associé au Cesdip (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales), un laboratoire rattaché au CNRS. « Cela veut dire qu’on fonde les politiques publiques uniquement sur des postures et des intuitions, des ressentis. »

Justement, que ressentent-ils alors, les bouchers-charcutiers de Tourcoing, ville du Nord où Gérald Darmanin a été élu maire à deux reprises ? « Ça fait 33 ans que je travaille ici et je n’ai jamais eu de problème. Jamais », explique l’un d’eux, François Hoornaert, à 20 Minutes. Ce qui ne l’empêche pas de penser qu’il y a beaucoup de délinquance en France. « Quand on voit les pauvres flics qui se font tuer, les gamins, ça devient inquiétant. C’est la société qui est comme ça, les jeunes sont de plus en plus violents. Nous quand on était gamins, on avait peur de la police. Maintenant ils n’en ont plus peur. Mais ils ne sont pas assez punis, ça c’est clair. Et comme ils sont mineurs, ils ont juste des rappels à la loi et basta. »

« Eviter que ça gangrène partout »

Alexandre Fromeau, un autre artisan de la ville, reçoit de temps de temps le ministre de l’Intérieur lorsqu’il fait ses courses. « On parle d’autre chose, mais c’est vrai que parfois, on peut lui faire passer des messages, c’est certain. Mais ça reste un client pour nous. » De la délinquance, « il y en a partout en France », et même « plus qu’avant », estime-t-il. Mais selon lui, la délinquance est « sectorisée », c’est-à-dire circonscrite à certains quartiers. « Ça doit être un combat de tous les jours pour éviter que ça gangrène de partout. »

« On n’est pas encore comme à Chicago, comme certains le disent. Mais, ça, c’est mon avis personnel, je ne sais pas si j’ai le regard qu’il faut », détaille un autre professionnel, préférant pour sa part rester anonyme. Lui aussi a déjà croisé la route du premier flic de France, qui est venu le saluer « en période électorale ». « Autrement, on n’a pas d’affinité, on ne va pas boire le café ensemble. »

Agé de 61 ans, il ne se sent pas « plus agressé qu’un autre ». Mais il estime qu’il y a trop de « laxisme » et que la justice doit être « plus sévère dans les peines ». « Tous les jeunes avec qui on traînait, on aurait jamais osé allumer un flic. Pourtant on ne les avait pas dans le cœur, ça c’est clair. Mais on n’était pas armés. Maintenant un gamin de 14 ou 15 ans va poignarder une jeune fille de 17 ans », dit-il.

« Il n’y a pas véritablement d’explosion »

Une délinquance qui augmente, des auteurs de plus en plus jeunes, des juges trop cléments… Voici pour le ressenti des bouchers-charcutiers de Tourcoing. Mais dans les faits, ont-ils raison ? « Sur les deux indicateurs que sont les homicides et les violences volontaires, il n’y a pas véritablement d’explosion, il y a même plutôt une baisse pour ce qui concerne les homicides sur les 25 dernières années. Ce qui augmente, c’est tout ce qui touche aux insultes et aux menaces », observe Mathieu Zagrodzki.

Par ailleurs, selon les données du ministère de la Justice compilées par l'Insee, les juges prononcent de plus en plus à des peines de prison ferme. Même si, en raison de la crise sanitaire, le nombre de détenus a baissé entre 2019 et 2020, il n'a cessé d'augmenter ces dernières années et reste encore, en 2020, à un niveau très élevé, selon les chiffres de l’administration pénitentiaire.

Evolution du nombre de personnes écrouées et détenues depuis 20 ans - Administration pénitentiaire

Enfin, concernant la délinquance des mineurs, le ministre de la Justice reconnaissait lui-même en septembre dernier qu’elle « n’a pas augmenté dans notre pays depuis dix ans ».

Éric Dupond-Moretti: "Les chiffres sont clairs, la délinquance des mineurs n'a pas augmenté dans notre pays depuis 10 ans" pic.twitter.com/Um8Co5nlhc — BFMTV (@BFMTV) September 2, 2020

Le ressenti est important, mais…

Mathieu Zagrodzki souligne : « Ecouter le ressenti des gens, c’est important, c’est même tout à fait sain. Mais quand on parle de hausse ou de baisse de la délinquance, on n’est pas sur des débats, des élucubrations philosophiques autour du concept potentiellement vaseux. On se base sur des chiffres et des études statistiques qui portent sur des dizaines de milliers de personnes. »

Christophe Soullez, qui a dirigé l’ONDRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales) entre 2004 et la fin de l’année 2020, fait le même constat. « Je ne pense pas qu’on puisse élaborer une politique publique en écoutant uniquement ce que peuvent dire les gens. Il faut se baser sur des données fiables, exhaustives, qualitatives, permettant d’étayer les constats », rappelle-t-il.

« S’intéresser à d’autres types d’infractions »

Or, il y a cinq mois, le gouvernement a décidé de la suppression de l’ONDRP. Après réflexion, il est finalement envisagé de recréer un observatoire de la réponse pénale, mais qui « portera principalement sur les atteintes aux forces de sécurité intérieure là où l’ONDRP portait sur la réponse pénale au sens large », a fait savoir Matignon à Libération.

« Pourquoi créer une structure uniquement sur ce champ ? Ça peut être aussi utile de s’intéresser à d’autres types d’infractions », souligne Christophe Soullez, ajoutant que « c’est grâce aux enquêtes de victimation [réalisées par l’ONDRP] que l’on a pu très largement documenter le phénomène des violences conjugales et que des mesures ont été prises ». Un sujet sur lequel les bouchers charcutiers de Tourcoing n’ont pas forcément d’avis.