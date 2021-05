A Rennes, les clients sont nombreux à profiter d'un café ou d'un apéro en terrasse depuis ce matin. — J. Gicquel / 20 Minutes

C’est le grand jour pour les patrons de cafés et de restaurants qui peuvent de nouveau accueillir leurs clients depuis ce matin. Malgré la météo capricieuse, les Rennais et les Rennaises sont nombreux à profiter d’un café ou d’un apéro en terrasse. Couvertes ou non, ces dernières ont fleuri ces derniers jours un peu partout en ville. La ville, qui a décidé de leur accorder plus de place sur l’espace public en guise de coup de pouce à la réouverture, a ainsi accepté « 120 demandes d’extension ou de création », indique-t-elle dans un communiqué.

Rue Vasselot à #Rennes, la vie reprend ses droits et les clients prolongent leur café en terrasse #Deconfinement pic.twitter.com/1Nwk8jTdFw — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) May 19, 2021

Grâce à ce dispositif, déjà mis en œuvre cet été, les commerçants pourront étendre gratuitement leurs terrasses jusqu’au 31 octobre. Ils devront tout de même se plier à une charte, élaborée avec l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), afin de respecter notamment les règles de distanciation physique et de veiller à une qualité esthétique du mobilier.

Huit rues du centre-ville rendues aux piétons cet été

A partir du 11 juin, deux jours après la troisième étape du déconfinement, plusieurs rues du centre-ville seront également rendues aux piétons les vendredis et samedis soirs de 19 heures à 22 h 30 jusqu’au 26 juin puis de 19 heures à 0 h 30 jusqu’au 29 août.

Huit rues seront concernées par cet arrêté municipal interdisant la circulation et le stationnement avec les rues de la Parcheminerie, Vasselot, Saint-Melaine, Nantaise, Baudrerie, de Penhoët, de Montfort et de Saint-Malo. « Ces horaires pourront évoluer en fonction des restrictions sanitaires et notamment des horaires d’un éventuel couvre-feu », prévient tout de même la ville.