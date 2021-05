Retrouvailles entre collègues de bureau à L'Ecureuil, sur l'île de Nantes. — F.Brenon/20Minutes

Ce mercredi, c’est (enfin) la réouverture des terrasses et l’occasion de boire et de manger dehors.

Une catégorie de clients semble encore plus impatiente que les autres de profiter de cette journée: les collègues de bureau.

Ils avaient « coché la date » depuis l’annonce du déconfinement. Et leur groupe Whatsapp a « chauffé à nouveau pour caler le rendez-vous » et réserver. Attablés place du Bouffay, en plein centre-ville de Nantes (Loire-Atlantique), Steven et ses cinq collègues ne voulaient « surtout pas rater » la réouverture des restaurants ce mercredi midi. Un peu pour soutenir les commerçants « qui ont bien morflé quand même ». Beaucoup pour « enfin partager un déjeuner digne de ce nom et un verre entre collègues ». « D’habitude on mange tous les midis ensemble, raconte la bande de juristes. Mais, avec le télétravail, on ne se voyait quasiment plus depuis l’automne. On a repris le présentiel en avril mais le déj' c’était souvent un sandwich avalé en vitesse dans la salle de pause ou devant son écran. Alors, cette fois, on profite ! »

A 300 mètres de là, quartier Champ de Mars, c’est à midi pile qu’Adeline et ses collègues partagent ensemble leur « premier repas à table depuis fort longtemps ». Adeline avait rappelé trois fois pour rajouter du monde à sa réservation et c’est finalement un groupe de 11 personnes qui a débarqué. Même s’ils ont été répartis en deux groupes, ces salariés d’une banque, qui déjeunaient ces derniers mois à « un par table à la cantine », disent « revivre ». « On avait besoin de retrouver de la convivialité, estime Juliette, stagiaire de 23 ans. Ici on change d’air, ça permet vraiment de couper du travail. Ça fait beaucoup de bien ! »

Autre place emblématique nantaise qui revit ce mercredi: la place du Bouffay! Prise d’assaut avec le soleil. #Nantes #Reouverture pic.twitter.com/wCmIfje2fY — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) May 19, 2021

Un peu plus loin, rue Fouré, quatre quinquagénaires viennent de commander une bouteille de rouge. Il faut dire qu’en plus de fêter le déconfinement, l’un d’entre eux vient d’intégrer le cabinet de management dans lequel ils travaillent. « On ne s’imaginait pas accueillir un nouveau collègue avec un sandwich ! », raconte Samuel-Alexandre, 47 ans. Du coup, ce sera poitrine de veau au chou braisé pour les uns, pizzas pour d’autres. « J’en ai beaucoup mangé pendant le confinement, reconnaît Samuel-Alexandre. Mais dans un carton ou dans une assiette, c’est totalement différent ! »

« On remet ça ce soir à l’happy hour »

Attablés à la terrasse du Napoleone, sous un gros parasol, Caroline, Elise, David et Bruno terminent leur saumon gravelax avant d’enchaîner sur un suprême de poulet. Eux aussi sont arrivés tôt pour démarrer avec des bières ou petit verre de rosé, selon les préférences. « On ne fait pas ça tous les jours, mais ce midi c’est apéro, entrée, plat et dessert, sourient ces quatre collègues, qui travaillent dans l’aménagement du territoire. Trinquer dans des vrais verres, voir des assiettes aussi belles, c’est vraiment génial. Cela faisait plusieurs mois que l’on passait devant le restaurant fermé, ce qui nous rendait assez triste. »

Déjeuner entre collègues à La Mangouste, rue Fouré à Nantes. - J.Urbach/20Minutes

Sur l’île de Nantes, les collègues de bureau sont, là aussi, particulièrement nombreux aux différentes terrasses. Valentine et Léo, employés d’un bureau d’études, sont venus à sept au Point Bar, qui était un peu leur « cantine » avant la fermeture des restos. « C’est sympa, il fait beau, tout le monde est content. On en avait un peu marre du sandwich ou d’Uber Eats », sourit-elle. Yohan, salarié dans le secteur de l’immobilier, ne dit pas autre chose. « Etre ici ce midi entre collègues, c’était une évidence. On reprend nos habitudes en fait. On sent qu’il y a moins d’interdits. » Dans la rue d’à côté, des collaborateurs en costume apprécient bruyamment les retrouvailles. « Si ça se trouve ça ne va pas durer, lance l’un d’entre eux, hilare. Alors on fait tourner l’économie. Et on remet ça ce soir à l’happy hour ! »