PATIENCE En terrasse oui. Sur les berges non. A Toulouse, l’interdiction de se promener en bord de Garonne ou de boire de l’alcool dans les jardins publics est prolongée

A Toulouse, les berges de la Garonne ne rouvrent pas en même temps que les terrasses. Illustration. — F. Scheiber - Sipa

En ce grand jour de déconfinement, les Toulousains peuvent aller au ciné, au musée et faire du shopping… mais toujours pas se promener sur les berges de la Garonne. En accord avec la mairie, le préfet Etienne Guyot annonce sa décision de prolonger – une nouvelle fois – la fermeture des quais, ce jusqu’au dimanche 23 mai à minuit.

« A ce jour, en Haute-Garonne, et à Toulouse particulièrement, la circulation du virus reste active, explique le représentant de l’Etat. Au 14 mai à Toulouse, le taux d’incidence pour la population générale est de 166 cas pour 100.000 habitants. Il est dès lors indispensable de poursuivre la lutte contre la propagation du virus et de maintenir ainsi certaines mesures restrictives ».

Pas la peine non plus de prévoir un apéro en plein air pour fêter le décalage du couvre-feu à 21 heures. Ce déconfinement prudent s’accompagne du renouvellement de l’interdiction de consommer de l’alcool dans les parcs et jardins publics.