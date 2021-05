Contrôle de billets et des attestations de déplacement dérogatoire par la Police Aux Frontieres (PAF) à la Gare de Nice, le 12 avril 2021. — SYSPEO/SIPA

C’est devenu une habitude. À chaque nouvelle étape de la gestion de l’épidémie, le ministère de l’Intérieur a mis en ligne une nouvelle version de l’attestation de déplacement. Première date importante de la phase de déconfinement amorcée par le gouvernement, ce mercredi 19 mai signe le retour d’une vie un peu plus douce. En complément des réouvertures des cinémas, musées, magasins ou restaurants, les pouvoirs publics ont décidé de décaler l’heure du couvre-feu à 21 heures.

Un an et deux mois après le début de l’épidémie, qui a fait environ 108.000 morts en France (dont 187 dans les hôpitaux mardi), et qui devrait coûter 424 milliards d’euros sur trois ans aux finances publiques, la liberté reste donc limitée. Appliqué sur tout le territoire depuis le 16 janvier à 18h00 puis 19h00, le couvre-feu interdit les déplacements après 21 heures, sauf dans certains cas précis.

Des motifs dérogatoires inchangés

Sur la nouvelle attestation mise en ligne par Beauvau, les motifs dérogatoires restent les mêmes. Déplacements professionnels, consultations et soins, motif familial impérieux, convocations judiciaires ou administratives, promenade d’animaux de compagnie ou transit lors d’un voyage restent autorisés en dehors des horaires imposés par le couvre-feu.

La prochaine étape est fixée désormais au 9 juin. Le couvre-feu devrait, à cette date, être repoussé à 23 heures avant d’être totalement levé le 30 juin prochain. Disponible en format numérique, à télécharger sur le site, cette nouvelle attestation devrait être également accessible sur l’application gouvernementale TousAntiCovid.