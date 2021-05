A Paris, les restaurants, cafés, brasseries, bistrots et tous professionnels disposant d'une terrasse ou ayant aménagé une terrasse sur la voirie se préparent à accueillir la clientèle. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

A la rédaction de 20 Minutes, on a (peut-être) compté les jours. Et nous y voilà, nous sommes le mercredi 19 mai, jour de déconfinement. On peut désormais aller manger et boire une pinte en terrasse ( bon pas chez Le Quatrième Mur de Philippe Etchebest), aller se faire une toile ou voir une pièce ( sans pop-corn hélas), ou encore sortir jusqu’à 21 heures en toute légalité. Ça laisse du temps pour aller faire ses courses ou du shopping en dehors de la pause déjeuner. Bien évidemment, toujours avec le masque et les gestes barrières.

Plutôt que de vous écrire une thèse sur le retour à la vie d’avant ou l’avènement du monde d’après… On veut savoir, enfin surtout VOIR, comment vous allez en ce déconfinement day, étape 2 ? Montrez-nous et dites-nous ce que ça fait de siroter un verre en terrasse ? Avez-vous commandé une blanquette ? Quel(s) film(s) êtes-vous allés regarder ? Quelle(s) expo(s) a conquis (ou pas) votre cœur ? Faites-nous rêver avec vos photos « carte postale » spécial 19 mai.

Pour partager vos photos légendées, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Les plus belles photos feront l’objet d’un article et seront partagées sur nos réseaux sociaux, et pourront être publiées dans notre journal. A vous de jouer.