7h42 : Les discothèques plaident leur cause au Conseil d’Etat

Si l’horizon de l’événementiel se dégage avec des concerts-tests et une reprise des mariages, celui des discothèques, lui, reste bouché : s’estimant victimes de « discrimination », des exploitants plaident leur cause et font entendre leur détresse mercredi devant le Conseil d’Etat. Lors d’une audience, à 10 heures, sera examiné le référé-liberté du principal syndicat de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), demandant que les discothèques soient intégrées « en urgence » au plan de déconfinement rendu public par le gouvernement le 30 avril et puissent rouvrir le 30 juin. La décision est attendue dans quelques jours. Sur 1.600 discothèques en France, 152 avaient fermé définitivement à fin mars 2021, selon la fédération.