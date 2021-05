Vue du quartier du Vieux-Lyon, dans le 5e arrondissement de Lyon, en juin 2020. — E. Frisullo / 20 Minutes

Ils ne veulent pas passer à côté du déconfinement et espèrent voir de nouveau les touristes débarquer en force entre Rhône et Saône. Pour doper le tourisme et « redonner le désir » de venir découvrir ou redécouvrir la ville, Only Lyon et les hôteliers ont prévu une offre promotionnelle. Aux visiteurs réservant une chambre, «une deuxième nuit est offerte», indique l’office de tourisme.

Pour l’heure, 45 établissements de la métropole, de la chambre d’hôtes à l’hôtel 5 étoiles, proposent cette offre promotionnelle à leurs clients, pour des séjours de loisirs pour deux effectués entre le 1er juin et le 31 août inclus. « L’objectif affiché de l’opération est d’inciter les visiteurs à venir à Lyon dès la réouverture des sites touristiques et de déclencher des séjours loisirs à court terme, durant la période estivale », précise Only Lyon, dont l’action s’inscrit dans la cadre du plan de relance du tourisme.

Pour bénéficier de cette offre, les visiteurs doivent simplement réserver deux nuits consécutives sur la page dédiée à l’événement et ils ne paieront que la première.