Avez-vous prévu de courir les boutiques dès leur réouverture? — gonghuimin468 / Pixabay

Plus rien à vous mettre ? La carte bleue qui vous démange ? Ou tout simplement envie de faire les boutiques ? Après de longs mois de restrictions pour cause de pandémie de coronavirus, d’ épargne record dans l’Hexagone et de longues semaines de fermeture de presque tout, la France se déconfine enfin ce mercredi. Réouverture des terrasses, des musées et des cinémas sont au programme. Mais pas seulement : les commerces dits « non-essentiels » vont eux aussi rouvrir et accueillir clients et clientes pressés de faire chauffer la carte. Vêtements, chaussures, accessoires et produits de beauté : autant de plaisirs essentiels que beaucoup ont hâte d’aller s’offrir pour leur première virée shopping de déconfinement.

Est-ce votre cas ? Vous avez prévu une séance de shopping dès la réouverture des boutiques ? Qu’avez-vous prévu de vous offrir ? Avez-vous déjà fait du repérage en ligne ? Des achats précis en tête ? Ou simplement envie de vous promener dans les magasins ? Avez-vous déjà fixé le montant de votre enveloppe ? Racontez-nous.