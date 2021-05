Illustration de femmes marchant sous la pluie à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Si on espérait siroter notre verre en tee-shirt, mercredi, pour la réouverture des terrasses, il faudra plutôt miser sur un K-way. Car le temps maussade, installé depuis le début du mois sur la quasi-totalité de l’Hexagone, ne devrait pas s’améliorer tout de suite. Après des mois de fermeture, les terrasses des bars et des restaurants pourront à nouveau accueillir des clients, ce mercredi, avec une jauge à 50 % et six personnes maximum par tables. Mais la météo capricieuse pourrait bien contrarier ce rendez-vous tant attendu.

Un temps qui devrait perdurer « au moins jusqu’au 24 ou 25 mai »

Selon les prévisions de Météo-France, des averses éparses sont attendues dans la journée sur toute la moitié nord du pays, de la région parisienne, en passant par le Grand-Est, le Centre, le Massif central, une partie de la Bretagne et les Hauts-de-France. Côté température, il fera 14 °C à Lille, 15 °C à Paris, 13 °C à Metz et 16 °C à Rennes. Les habitants de la moitié sud de l’Hexagone devraient être un peu mieux lotis, Météo-France prévoyant du soleil pour les départements du sud-est et de la Corse, et quelques nuages pour les régions de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie.

Des averses sont tout de même attendues du côté de l’Auvergne Rhône-Alpes. Côté température, on attend de grandes différences dans l’après-midi entre les régions : 21 °C à Marseille, 15 °C à Biarritz, 14 °C à Bourg Saint Maurice et 18 °C à Montélimar. Et malheureusement, pour retrouver le soleil et la chaleur, il faudra probablement attendre le mois de juin : « Cette masse d’air fraîche va rester jusqu’à la fin du mois, avec des averses et des températures en dessous des normales de saison, au moins jusqu’au 24 ou 25 mai », a expliqué Jérôme Lecou, météorologue à Météo-France, à 20 Minutes ce week-end.