Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’armée israélienne a mené, aux premières heures de ce lundi, une intense série de frappes sur Gaza. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’aviation israélienne a pilonné la bande de Gaza à des dizaines de reprises en l’espace de quelques minutes, provoquant des coupures de courant. Des centaines de bâtiments ont été endommagés, d’après les autorités locales, qui n’ont pas fait état de victimes dans l’immédiat. Mais, au total, depuis le 10 mai, 197 Palestiniens ont été tués, dont au moins 58 enfants, et plus de 1.200 blessés. Côté israélien, dix personnes ont été tuées dont un enfant, et 282 blessées après des tirs de groupes armés palestiniens depuis Gaza.

Le classement du podium de la Ligue 1 va cette année se faire au finish, peut être même au dernier coup de sifflet de la dernière journée. Dimanche soir, le PSG et Monaco ont remporté leur avant-dernier match de championnat, le Losc a lui pris un seul petit point. Résultat : pour la première fois depuis 2002, le leader n’a qu’un seul point d’avance sur son Dauphin avant la dernière journée et même le 3e peut mathématiquement toujours finir en tête. Pour bien comprendre les enjeux, William Pereira, du service des sports de 20 Minutes, a sorti pour vous sa calculatrice.

C’est le jour J pour ceux qui souhaitent se présenter aux élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Le dépôt des listes pour le premier tour du scrutin doit en effet se faire avant ce lundi à midi. La campagne officielle va, elle, démarrer le 31 mai. Chaque camp a d’ores et déjà préparé minutieusement ses armes alors qu’il s’agit de la dernière élection avant la présidentielle d’avril 2022. Pour avoir les clefs du scrutin 20 Minutes fait le point pour vous.