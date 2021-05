Des ruines à Gaza, après les bombardements de l'armée Israélienne — Mahmud Hams / AFP

La météo vous a trahi dans vos envies de terrasses et de soleil, mais nous, oui, nous, nous sommes toujours fidèles au rendez-vous du dimanche pour vous concocter votre résumé de l’actualité du week-end. Il ne sera pas forcément joyeux mais il sera là.

1- Escalade dans le conflit Israélo-palestinien

Une semaine après le début du conflit entre Israël et les Territoires palestiniens, le bilan s’élève déjà à près de 200 morts dans les deux camps, essentiellement des civils. La maison du chef du Hamas a par ailleurs été visée par un bombardement. L’ONU a réclamé la tenue d’une réunion en urgence du conseil de défense. En parallèle, l’Union européenne réunira les ministres des Affaires étrangères mardi matin. Ce regain de violences a également été marqué par des émeutes inédites déclenchées par des Arabes israéliens dans plusieurs villes mixtes. Un événement surprenant quand on connaît la loyauté de ces citoyens envers l’Etat d’Israël, comme l’explique un spécialiste dans cette interview.

2- Le suspect du double homicide dans les Cévennes a avoué

La préméditation est, pour l’instant, retenue, dans le cadre de l’enquête sur le double homicide survenu dans une scierie des Cévennes, dans le Gard. C’est ce qu’a indiqué le procureur de Nîmes lors d’une conférence de presse.

Le suspect, Valentin Marcone, qui s’est rendu vendredi soir, a avoué les faits et a été mis en examen ce dimanche pour « assassinats ». L’homme de 29 ans n’a pas fait part de regrets quant aux faits qui lui sont reprochés, à savoir l’assassinat de son employeur et d’un collègue.

3- Marghe remporte « The Voice » et fait un record d’audience

Elle était l’outsider de cette finale, mais au terme d’un parcours fulgurant, Marghe, 22 ans, a remporté The Voice, samedi soir, sur TF1. Elle a interprété Mon vieux, de Daniel Guichard, puis un duo avec London Grammar, avant, nouveauté de cette saison, d’interpréter un titre de son cru, Forget Everything.

L’émission s’est aussi offert un record d’audience depuis la 4e saison. La victoire de Marghe dans la dixième saison a été suivie par 5,4 millions de téléspectateurs, soit 25,3 % de part d’audience sur l’ensemble du public, d’après Médiamétrie.

4- Il pleut en mai et ça va durer

C’est le printemps, c’est donc nuage et pluie. A ceux qui rêvaient d’un mois de mai ensoleillé, la météo s’est chargée de doucher leurs espoirs. Et en plus, cela va durer selon Jérôme Lecou de Météo-France. Les températures fraîchounettes, en deçà des normales de saison, vont perdurer jusqu’à la fin du mois. Sortez les mouchoirs, pour pleurer ou éternuer.

5- 20 millions de Français vaccinés contre le Covid-19

C’était annoncé, prévu, et c’est officiel. Vingt millions de personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19 en France, a annoncé samedi Emmanuel Macron dans un tweet. La campagne de vaccination s’est fortement accéléré ces derniers jours pour atteindre l’objectif fixé par le gouvernement des 20 millions de premières doses injectées au 15 mai, puis des 30 millions un mois plus tard. On profite d’ailleurs de cette actualité pour vous recommander notre interview de Guillaume Rozier, créateur de Vitemadose.