Illustration d'une personne remplissant une grille de Loto. — RAPHAEL BLOCH/SIPA

Dans l’ordre : 12-24-36-41-42. Et le numéro complémentaire : 7. En validant cette grille, la Française des Jeux avait fait un heureux le 24 avril. Deux heureux en fait. D’après la FDJ, les grands gagnants du jackpot de quatre millions d’euros au Loto sont un couple de trentenaires. Validé au bar-tabac Les Capistes, à Audierne, dans le Finistère, le ticket a permis au jeune couple de s’offrir un avenir plutôt serein.

Interrogés par la FDJ, les petits chanceux ont expliqué s’être sentis « un peu fébriles » au moment où ils ont vu leur écran afficher « gagnant » quand ils ont validé leur combinaison sur le site de la Française des jeux, comme le rapporte Ouest-France. Sans vraiment réaliser ce qui lui arrivait, le couple a expliqué avoir passé la nuit à valider et revalider son ticket « de peur que le message ne disparaisse ». Sans dévoiler leurs projets, les trentenaires ont fait savoir qu’ils envisageaient désormais l’avenir « sereinement ». Et on les comprend. « Ceux que nous aimons vont aussi profiter de cette chance ».

Ce n’est pas la première fois que des Finistériens empochent un tel pactole. Depuis quelques années, plusieurs familles bretonnes ont été portées par une bonne étoile. Le site tirage-gagnant révélait que trois familles avaient emporté le gros lot au Loto dans la région cette année. Dans le Finistère, un petit chanceux avait remporté 10 millions d’euros en 2014.