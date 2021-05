Des bouchons à l'entrée de Paris — Mario FOURMY/SIPA

Après les bouchons à l’aller, mercredi et jeudi, les automobilistes partis pour le pont de l’Ascension risquent encore de rouler au pas. La route du retour s’annonce compliquée, ce dimanche, Bison Futé ayant classé toute la France en rouge.

Bison Futé a conseillé aux automobilistes de prendre la route le plus tôt possible, préconisant notamment de « regagner ou traverser l’Ile-de-France et les grandes métropoles avant 11 heures ».

Partir tôt ou très tard

Pour les Franciliens, Bison Futé conseille d’éviter « l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 10 heures à 19 heures ». Entre 14 heures et 16 heures, c’est l’A11 entre Angers et Le Mans qui devrait être chargée. L’organisme préconise également d’éviter « l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 11 heures à 19 heures et l’autoroute A11, entre Angers et Le Mans, de 12 heures à 19 heures ».

Le trafic sera également dense dans l’Est de la France et dans la région Rhône-Alpes. Bison Futé recommande « de ne pas prendre l’autoroute A6, entre Beaune et Auxerre, de 15 heures à 19 heures, l’autoroute A6, entre Mâcon et Beaune, de 12 heures à 19 heures et l’autoroute A7 ». La circulation sera dense sur l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 15 heures à 19 heures, et sur l’autoroute A48, entre Grenoble et Lyon, de 15 heures à 19 heures.

Dans le Sud, Bison Futé conseille d’éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 10 heures à 19 heures, et celle entre Marseille et Salon-de-Provence, de 10 heures à 19 heures. Entre Montpellier et Narbonne, la circulation sera dense de 11 heures à 19 heures, comme entre l’Espagne et Narbonne, de 11 heures à 17 heures. L’organisme prévient : « Evitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 11 heures à 19 heures. »