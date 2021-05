CHANCE Le joueur, qui s’est fait connaître cette semaine, a gagné à la version My Million du jeu EuroMillions

Le jeu EuroMillions (illustration). — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

« 100 % des gagnants ont tenté leur chance », clamait une célèbre publicité de La Française des Jeux. Le slogan s’est une nouvelle fois vérifié cette semaine en Loire-Atlantique mais dans des proportions qui sortent de l’ordinaire. Dans un bar-tabac de la petite commune de Guéméné-Penfao, à mi chemin entre Nantes et Rennes, un joueur de l’EuroMillions est en effet devenu millionnaire, raconte Ouest-France. Le chanceux avait dépensé 2,50 euros pour sa grille et a remporté un million d’euros grâce à un code My Million, le jeu complémentaire d’EuroMillions exclusif à la France.

L’heureux gagnant, qui avait validé sa grille le 9 avril, s’est fait connaître cette semaine auprès de La Française des jeux mais son identité demeure un mystère dans la commune. « La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde voulait savoir qui c’est. Mais voilà, on ne le sait pas. (…) L’anonymat du gagnant est assuré », sourient Laurence et Thierry, gérants du bar-tabac, interrogés par Ouest-France.

Ce million reste en tout cas, de loin, le plus gros lot de l’histoire de leur commerce.