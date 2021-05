Le directeur général de la police nationale Frédéric Veaux dénonce la tribune signée par une centaine d'anciens policiers. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Après deux tribunes de militaires publiées dans Valeurs actuelles, c’est une tribune signée par d’anciens policiers qui fait débat. Dans cette lettre ouverte adressée au président de la République, au gouvernement et aux parlementaires, 93 policiers retraités réclament des « mesures » pour « rétablir l’autorité de l’Etat ».

« Votre initiative fragilise notre institution plus qu’elle ne la renforce », a réagi le directeur général de la police nationale Frédéric Veaux, dans un courrier daté du 12 mai, dévoilé par Europe 1. Il a également rappelé aux anciens policiers que leur statut ne les « exonère pas de l’obligation de réserve ».

25.000 signatures sur des sites de pétitions en ligne

S’inscrivant dans la droite ligne des récentes tribunes de militaires dénonçant notamment le « délitement » de la France, les anciens policiers appellent les élus à « tout mettre en œuvre pour mettre fin à la situation gravissime que traverse la France en matière de sécurité et de tranquillité publique ».

Estimant que la « peur doit changer de camp », ils réclament notamment une « réponse pénale adaptée » pour que « les condamnations soient réellement exécutées et à la hauteur des forfaits commis ». La tribune, également postée sur plusieurs sites de pétitions en ligne, avait récolté vendredi quelque 25.000 signatures.

Le DGPN invite à « un discours constructif et fédérateur »

En réaction, le DGPN a également invité les signataires à « prendre connaissance » des mesures prises par le ministre de l'Intérieur, qualifiées « d’avancées importantes ». Elles donnent aux policiers « les moyens de leur autorité » et leur permettent d'« agir avec une meilleure efficacité », argumente Frédéric Veaux.

Au sujet de la réponse pénale, il les renvoie vers les « récentes annonces » du gouvernement, qui sont « de nature à faire évoluer positivement les choses » et à « répondre aux attentes de nos concitoyens et des policiers ».

« La police nationale a plus que jamais besoin aujourd’hui de confiance en elle, d’unité, de cohésion dans ses rangs, sans esprit partisan », écrit encore le DGPN. « Il me semble que nos aînés pourraient y contribuer par un discours constructif et fédérateur », conclut-il.