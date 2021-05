Tally Fofana, du vol de voitures à la conception d'anti-vol

Une voiture roulant à vive allure sur une route (illustration). — PublicDomainPictures/ Pixabay

Pendant vingt ans, Tally Fofana a volé des voitures pour les revendre à des particuliers. Après deux ans passés en prison, il a eu l’idée d’inventer un anti- vol connecté. « Au bout d’un an, j’ai eu comme un déclic et je me suis dit : "C’est devenu comme une évidence de profiter des compétences que j’avais acquises pendant toute cette période-là, toutes ces connaissances de les mettre au service de la sécurité, pour protéger les automobiles" », explique-t-il. « Je me suis créé ma propre activité, je me suis élevé socialement tout seul », se réjouit-il.

