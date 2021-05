Des terrasses de restaurants sur la Croisette à Cannes le 14 juillet 2020. — SYSPEO/SIPA

Un peu d’espoir pour la sortie de crise. Les restaurants ayant une petite terrasse de quelques tables seront exemptés de la jauge de 50 % s’appliquant en théorie à partir de la réouverture du 19 mai, mais devront installer des séparations (plexiglas, plantes…) entre les tables, a annoncé mercredi le gouvernement.

« On ne peut pas faire de jauge quand il y a quatre tables ou six tables, et donc le principe c’est qu’il y ait des séparations entre les tables, séparations physiques, de façon à permettre une protection, donc ça peut être un plexiglas, ça peut être des plantes, peu importe », a déclaré le ministre délégué aux PME Alain Griset.

Incertitude sur les critères

Quatre, six tables ? Le critère exact n’a pas été défini. Le ministre a aussi dit : « Quand on est en dessous de sept, huit tables, dix tables, on peut considérer qu’il n’y aura pas de jauge ».

« Si vous êtes une toute petite terrasse, que vous avez quatre tables et qu’on vous demande de passer à deux, là j’entends parfaitement les restaurateurs qui nous disent : ça ne vaut pas le coup de rouvrir », a observé le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, sur CNews. Le Premier ministre tranchera « dans la journée », a rapporté ce dernier.