Chill au volant. — SIERAKOWSKI/ISOPIX/SIPA

Un « effet indirect » de la crise sanitaire ? Les Français sont un peu moins nerveux au volant depuis l’éclosion de la pandémie de Covid-19, selon le 11e Baromètre de la conduite responsable de la fondation Vinci Autoroutes publié mercredi.

Ils ont ainsi l’injure moins facile quoique encore très fréquente : 65 % ont déjà insulté un autre conducteur, soit une baisse de cinq points par rapport à la précédente enquête, effectuée en début d’année dernière avant que n’éclate l’épidémie de nouveau coronavirus.

Qui sont les plus nerveux au volant ?

Ils sont aussi moins nombreux à klaxonner de façon intempestive (53 %, -3 pts) et à considérer devenir une personne différente avec un volant entre les mains, soit plus nerveuse, impulsive ou agressive (16 %, -4).

Franciliens et habitants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont les plus nerveux, les premiers klaxonnant par exemple le plus (65 %), les seconds ayant l’injure facile davantage qu’ailleurs (70 %).

La crise sanitaire aurait-elle, dès lors, apaisé les conducteurs ? Pour la déléguée générale de la fondation Vinci Autoroutes, Bernadette Moreau, elle a surtout eu un « effet indirect », dans la mesure où, avec les restrictions de déplacement, « il y a moins de monde sur la route, moins de trafic, et donc moins de tensions ». « L’intérêt sera de voir si ces meilleurs comportements perdurent dans le temps ou si l’on va revenir au + monde d’avant + », ajoute-t-elle auprès de l’AFP.

Peur de l’attitude agressive d’autrui

Cette légère amélioration est d’ailleurs à nuancer, poursuit-elle, puisque 88 % des conducteurs (+1 pt) ont peur de l’attitude agressive d’autrui. Et l’utilisation en conduisant des « distracteurs » (téléphone, systèmes de guidage par GPS) est elle franchement en hausse, une tendance continue depuis plusieurs années : 54 % (+6 en un an et +14 en cinq ans) téléphonent en utilisant un système Bluetooth et 44 % paramètrent leur GPS (+3 et +8).

Les Franciliens trônent en tête dans ces deux catégories (62 % et 48 %). « Les distracteurs prennent encore plus de place. On a l’impression que ça ne va jamais s’arrêter, notamment car les véhicules sont toujours plus connectés et donnent l’illusion qu’on peut faire plusieurs choses à la fois », commente Bernadette Moreau.