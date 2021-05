Après la publication d'une nouvelle tribune militaire, le chef de l'Etat major invite les signataires à quitter l'armée. (Illustration) — GILE Michel/SIPA

Nouvelle tribune, nouvelle polémique. Dimanche soir, Valeur Actuelle a publié une seconde tribune militaire « pour la survie de notre pays ». A la différence de la première publiée le 21 avril dernier et signée par des généraux à la retraite, ce deuxième texte est cette fois lancé par des militaires en activité et ouvert aux signatures.

Le chef d’état-major des armées françaises n’a pas tardé à réagir et a invité ce mardi les signataires anonymes de cette seconde tribune de militaires à quitter l’uniforme pour défendre librement leurs opinions tout en respectant la neutralité de l’armée. «Le plus raisonnable est certainement de quitter l’institution pour pouvoir rendre public en toute liberté ses idées et ses convictions», écrit le général François Lecointre dans une lettre envoyée à tous les soldats.