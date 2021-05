INTEMPERIES Il faudra attendre plusieurs semaines pour que le trafic sur la ligne ferrovaire Lyon-Saint-Etienne, la plus fréquentée de France, reprenne normalement

La circulation des TER restera totalement interrompue plusieurs jours entre Lyon et Saint-Etienne, la ligne la plus fréquentée de France, et ne reprendra pas normalement avant des semaines, en raison d’un glissement de terrain dû aux intempéries.

« Les dégâts sont importants car un mur de soutènement de cette voie ferrée a été emporté sur 200 mètres de long », a précisé mardi à l’AFP un représentant de la SNCF. Le glissement de terrain est survenu à Rive-de-Gier (Loire) après les fortes pluies de ces dernières 24 heures.

Desserte en cars

Dans les jours qui viennent, la desserte de la section Saint-Etienne/Givors (Rhône) sera assurée à 100 % par des autocars, jusqu’à ce que la circulation des trains puisse reprendre sur cet axe sur une seule voie, à vitesse réduite, avec un nombre limité de circulations.

Le soubassement de la deuxième voie, la plus proche de la rivière Gier en crue, a été en partie grignoté, provoquant la chute, mardi matin, d’un pylône soutenant des caténaires d’alimentation électrique. De ce fait, le retour à la normale du trafic n’est pas attendu « avant plusieurs semaines », indique un porte-parole.

Mardi matin, outre un service de cars de substitution, des navettes de taxis ont également été mises en place pour acheminer à destination les voyageurs de quatre trains bloqués en pleine voie. Les pompiers de la Loire ont recensé 90 interventions liées à des inondations au cours de la nuit de lundi à mardi.