« Comment peut-on danser pendant qu’un lieu saint de l’islam prend feu ? » Alors que la ville de Jérusalem est en proie à de fortes tensions​ entre le gouvernement israélien et celui du Hamas, le porte-parole jeunesse de La France insoumise, David Guiraud, s’est ému lundi sur Twitter d’une vidéo dans laquelle une foule d’Israéliens danse et fait la fête alors qu’un incendie a lieu sur l’Esplanade des Mosquées. « Ces images me rendent si triste, comment l’être humain peut-il être aussi brutal et méchant ? », s’est-il interrogé.

Ces images ont provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes interprétant la joie de la foule israélienne comme une célébration de l’incendie. Que s’est-il vraiment passé ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Un incendie a bien eu lieu lundi soir à Jérusalem, comme l’a rapporté 20 Minutes. Celui-ci s’est déclenché à proximité de la mosquée Al-Aqsa et a été maîtrisé sans qu’aucun dégât matériel ne soit causé, a précisé l’agence de presse Reuters. Si la police israélienne assure que l’incendie s’est déclenché à cause de tirs de feu d’artifice par des militants palestiniens, l’origine du sinistre reste incertaine. Toujours selon Reuters, des témoins ont en effet affirmé que la police israélienne et ses tirs de grenades lacrymogènes étaient la cause du brasier.

Côté Israélien, les célébrations que l’on peut voir en vidéo virale avaient lieu à l’occasion de la Journée de Jérusalem – l’anniversaire de la conquête de la partie est de la ville par Israël pendant la guerre de Six Jours, le 10 mai 1967. Si certaines festivités ont été annulées à cause des tensions qui agitent la ville depuis quelques jours, un rassemblement a tout de même eu lieu devant le mur des Lamentations, au pied de l’Esplanade des Mosquées.

Libération a retrouvé la trace d’une vidéo de l’événement filmé et diffusé en direct sur YouTube. Si le feu – qui se déclenche un peu avant la 42e minute dans la vidéo – n’interrompt pas les festivités israéliennes, on peut remarquer que le rassemblement avait débuté avant le départ de feu. Il n’a donc pas été organisé en réaction au sinistre.

L’incendie semble toutefois avoir galvanisé les participants au rassemblement. Les chants que l’on entend sur la vidéo partagée par David Guiraud sont des chants de haine à l’égard des Palestiniens, rapporte Elizabeth Tsurkov, chercheuse israélienne au Forum for Regional Thinking, un groupe de réflexion israélo-palestinien. Sur Twitter, cette dernière indique que, pendant l’incendie, les hommes réunis au pied du mur des Lamentations scandaient une chanson issue de l’extrême droite sioniste aux paroles sans équivoque : « Souviens-toi de moi ! Renforce-moi ! Juste cette fois, mon Dieu, que je puisse d’un seul coup me venger des Palestiniens (que leur progéniture soit effacée !) »

Today's Jerusalem Day march ends in an orgy of hate at the Western Wall. They sing: “Remember me! Strengthen me! Just this once, God, that I may with one blow take vengeance on the Palestinians (may their progeny be erased!) for my two eyes!” (altering Judges 16:28) pic.twitter.com/jQG7XnjTc9